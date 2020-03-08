ائتلاف النصر: نسعى لتشكيل لجان مشتركة للخروج من الأزمة

2020/03/08 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف النصر، اليوم الأحد، سعيه لتشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية واليونامي لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

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