الزراعة النيابية: العراق حقق الاكتفاء الذاتي باغلب المحاصيل لأول مرة منذ 2003

2020/03/08 | 10:49 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

أكد نائب رئيس لجنة الزراعة منصور البعيجي، الأحد، أن العراق حقق الاكتفاء بأغلب المحاصيل الزراعية لأول ...

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