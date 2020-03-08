2020/03/08 | 10:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بتع

اخبار مباشرة

حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وعدم تسويف قضيتهم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وعدم تسويف قضيتهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وعدم تسويف قضيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).