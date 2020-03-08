النزاهة تضبط 40 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2020/03/08 | 10:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط 40 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة أن العملية أسفرت عن ضبط عضو لجنة الكشف في الميناء.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى أحد أرصفة الميناء، تمكَّـنت من ضبط 40 حاوية حجم 40 قدماً، إضافة إلى ضبط عضو لجنة الكشف في الميناء؛ لقيامه بالكشف على الحاويات والتصريح بأنها تحتوي على (زيوت محرك وماء راديتر وهيدروليك ودهن بريك وسي اويل) وبعد الكشف، تبيَّن أن الحاويات تحتوي على زيوت مُحرِّك متعدِّدة الأنواع والمنشأ، كانت معدة للتهريب؛ وذلك للتهرُّب من دفع الرسوم الجمركية".

وأضافت أن "ملاكات مديرية البصرة تمكنت، بعملية منفصلة، من ضبط خمسة متهمين، يملكون ثلاث محطات لغسل السيارات في مركز مدينة البصرة؛ لقيامهم بالتجاوز على أنبوب نقل مياه الإسالة المُخصَّص للدور السكنية واستخدامه لغسل السيارات دون الحصول على الموافقات الأصولية، فضلاً عن التجاوز على شبكة المجاري؛ ممَّا أدى إلى إلحاق الضرر بشبكتي الماء والمجاري".

وأوضحت أن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة تمكن في عمليةٍ ثالثةٍ من ضبط ثلاثة متهمين؛ لقيامهم برمي الأنقاض في المنطقة المقابلة لحي بغداد على طريق المنطقة الصناعية خلافاً للقانون، إذ إن المنطقة غير مخصصة لرمي الأنقاض أو الطمر الصحي".

وأكدت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالمضبوطات في العمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرات ضبط قضائيَّة، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

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