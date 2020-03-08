تظاهرة لحملة الشهادات العليا امام مبنى مجلس الوزراء

2020/03/08 | 10:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تظاهر حملة اشهادات العليا، اليوم الاحد، امام مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي للمطالبة بتعينهم وعدم تسويف قضيتهم.

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