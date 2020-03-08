مجلس القضاء : سيتم ملاحقة كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية في النجف

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجه مجلس القضاء الاعلى كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية العليا في النجف.وذكر المجلس في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عقد مع رئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي و رئيس جهاز الاشراف القضائي جاسم […]

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