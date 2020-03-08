تقرير : iPhone SE 2 يدخل مرحلة الإنتاج الأخيرة قبل إطلاقه

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير حديث صادر عن موقع DigiTimes، أن هاتف أيفون منخفض المواصفات، والذي يطلق عليه اسم “iPhone SE 2” أو “iPhone 9” قد وصل إلى مرحلة الإنتاج النهائية وذلك قبل إطلاقه الوشيك، وجاء فى نص التقرير كالتالي: “ستقدم آبل قريبا سلسلة جديدة من أجهزة ايفون بشاشة LCD، تسمى بـ SE 2 مبدئيًّا، والتي […]

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