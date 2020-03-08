تعرف على العقبات التي تواجه عودة عبد المهدي لرئاسة الوزراء

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: سومر نيوز

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بالتزامن مع حراك القوى السياسية الرامي للاتفاق على مرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، يجري الحديث عن محاولات لإع...

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