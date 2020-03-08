القضاء يوجه بمعاقبة كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي "كذبا" انه ممثل المرجعية الدينية.

وقال المجلس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس المجلس فائق زيدان، ورئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي، ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود، عقدوا اجتماعا ناقشوا فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا".

وأضاف ان "المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك".

وأكد ان "المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها وحيث ان هذه الادعاءات غير صحيحة كون موقف المرجعية بخصوص ذلك واضح من خلال خطبة الجمعة فقط".

وبين المجلس انه "تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها".

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