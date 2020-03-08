بيارق الخير: موقفنا ثابت من توفير مواصفات الجماهير في شخصية رئيس الحكومة

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، اليوم الاحد، ان موقف كتلته والقوى والشخصيات الوطنية المتحالفة معها ما زال ثابتا في ضرورة توفر المواصفات التي طالبت بها الجماهير لشخصية رئيس الوزراء، مطالبا رئيس الجمهورية بعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة، حسب وصفه.

وقال الخالدي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تجاوز المحاصصة والعبور الى الفضاء الوطني بعيدا عن كل المسميات الضيقة هو الاساس الذي انطلقت من خلاله القوى الوطنية ومن بينها بيارق الخير في دعمها لشخص محمد توفيق علاوي كمرشح سابق لرئاسة مجلس الوزراء"، مبينا ان "تلك الشروط والمواصفات كانت وما زالت وستبقى هي الاساس في دعمنا لأي مرشح يتم طرح اسمه مستقبلا".

وأضاف ان "الجماهير خرجت الى الشارع منذ عدة اشهر للمطالبة بالتغيير والاصلاح، وهو المنطلق في اي حوارات تجري مستقبلا لتشكيل اي حكومة"، مؤكدا ان "موقف بيارق الخير والقوى والشخصيات الوطنية المتحالفة معها ما زال ثابتا بقناعة كاملة في ضرورة توفر المواصفات والشروط التي طالبت بها الجماهير والتي نؤمن بها كحل جذري لكل مشاكل البلد في اي شخصية تتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل".

وطالب الخالدي من "رئيس الجمهورية بصفته الحامي للدستور، بعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة وان يمضي بكل قوة في ترشيح شخصية مستقلة مقبولة من الشارع وقوية ولا ترضخ لضغوط دعاة المحاصصة والتحزب".

وبين انه "برضوخنا لا سمح الله لدعاة المحاصصة فأننا حينها سنكون قد تخلينا عن دماء الشهداء وجميع التضحيات التي قدمتها الجماهير طيلة الفترة السابقة من اجل الاصلاح والعبور الى الفضاء الوطني الاوسع بعيدا عن المسميات الضيقة التي اوصلت البلد الى حافة الانهيار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

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