ذي قار تسجل ثاني حالة اشتباه بإصابة لفيروس كورونا

2020/03/08 | 11:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد، عن تسجيل حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت صحيفة الصباح الرسمية، نقلا عن دائرة صحة ذي قار، إنه "تم تسجيل حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في المحافظة"، مشيرة الى "إرسال العينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد بانتظار النتائج".ولفتت الدائرة إلى أن "المحافظة ارسلت خلال الأيام الماضية عينات 15 حالة اشتباه الى مختبر الصحة العامة واثبتت الفحوصات المختبرية سلامتها".يشار إلى أن محافظة ذي قار لم تسجل حتى الآن، أية إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب محافظات نينوى والبصرة والانبار وصلاح الدين ودهوك والمثنى والديوانية.وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء، فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 57 تتوزع على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 2 أربيل.

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