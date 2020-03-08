مصدر طبي عراقي: حالة وفاة خامسة بفيروس كورونا لرجل سبعيني

2020/03/08 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة بابل العراقية، الاحد، بوفاة رجل مصاب بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 5 حالات.وأبلغ المصدر، "شفق نيوز"، أن "محافظة بابل سجلت حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 70 عاما".وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5 حالات في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وبابل، فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى 57 تتوزع على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل، 2 أربيل.

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