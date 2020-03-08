مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2020/03/08 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تقام اليوم الأحد (8 آذار 2020) عدة مواجهات في مختلف الدوريات حول العالم، وأبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي.

قمة مواجهات اليوم ستكون الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلتقي في البريميرليج تشيلسي مع ضيفه إيفرتون، ويستضيف ريال بيتيس نظيره ريال مدريد في الجولة الـ27 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة تشيلسي وإيفرتون في تمام الساعة (5 مساءً عبر قناة 2 bein.)

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة (7:30 مساءً عبر قناة bein 2.)

مباريات اليوم في الدوري الإسباني بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة (11 مساءً عبر قناة bein 3.)

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة ليل وليون في تمام الساعة (11 مساءً عبر قناة bein 6.)

مباريات اليوم في الدوري الألماني بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج في تمام الساعة 5:30 مساءً و(6:30 مساءً عبر قناة bein 5.)

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة إنتر ميلان وساسولو في تمام الساعة ( 5 مساءً عبر قناة bein 4.)

مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في تمام الساعة (5 مساءً عبر قناة bein 7.)

مباراة يوفنتوس وبولونيا في تمام الساعة (8 مساءً عبر قناة bein 4.)

مباراة روما وسامبدوريا في تمام الساعة (10:45 مساءً عبر قناة bein 4.)

بغداد اليوم/ بغداد

أعادت تقنية الفار اليوم السبت، (7 آذار 2020) برشلونة الى صدارة الليغا بركلة جزاء في الدقيقة 80 والفوز على سوسييداد بهدف ميسي الوحيد،في لقاء جرى على ملعب الكامب نو، بالجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





لعب الفريقان ال

بغداد اليوم/ متابعة

أعلنالمدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، السبت، قائمة فريقه التي ستواجه ريال بيتيس، في مسابقة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال بيتيس، مساء الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضم

بغداد اليوم/ بغداد

تنطلق يوم غد الاحد،( 8 آذار 2020)، الجولة الخامسة بمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين، فيما اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية للجولة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته بغداد اليوم: إن" الجولة ستنطلق ي

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