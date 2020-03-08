2020/03/08 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر صحي من محافظة بابل، الاحد (08 آذار 2020)، بوفاة مواطن من اهالي الحلة، بسبب اصابته بفايروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفايروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بابل
افاد مصدر صحي من محافظة بابل، الاحد (08 آذار 2020)، بوفاة مواطن من اهالي الحلة، بسبب اصابته بفايروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب بفايروس كورونا في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة مصاب بفايروس كورونا في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).