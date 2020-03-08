وفاة مصاب بفايروس كورونا في بابل

2020/03/08 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر صحي من محافظة بابل، الاحد (08 آذار 2020)، بوفاة مواطن من اهالي الحلة، بسبب اصابته بفايروس...





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