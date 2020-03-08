2020/03/08 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الاحد (08 آذار 2020)، بإخلاء مبنى المحافظة بشكل تام، بعد الاشتباه ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إخلاء مبنى محافظة نينوى بعد الاشتباه بإصابة شخص بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إخلاء مبنى محافظة نينوى بعد الاشتباه بإصابة شخص بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).