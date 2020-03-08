خياط عراقي يوزع 1500 كمامة يوميا مجانا لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/08 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات العراقية ارتفاعا صارخا في أسعار الكمامات الصحية، تطوع خياط عراقي من الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد) لإنتا...

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