الاعرجي : زيارة الوفد الايراني لـ بغداد دليل على فشلنا باختيار رئيسٍ للوزراء

2020/03/08 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، أن زيارة الوفد الإيراني الرفيع الى بغداد دليل على فشل السياسيين باختيار رئيسٍ للوزراء.وقال الاعرجي، في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “عجْزُنا عن حلِّ مشاكلنا يعني السماح لبعض دول الجوار بالتدخل بشؤوننا، وما زيارة الوفد الإيراني الرفيع اليوم إلا دليل […]

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