2020/03/08 | 11:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة امريكية .. مشروع إعادة "عبد المهدي" بــ تحالف جديد وبقبول شروط امريكية تتعلق بـ"الحشد الشعبي" ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة امريكية .. مشروع إعادة "عبد المهدي" بــ تحالف جديد وبقبول شروط امريكية تتعلق بـ"الحشد الشعبي" ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).