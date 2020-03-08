2020/03/08 | 11:36 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعا المرجع الديني جواد الخالصي، اليوم، العلماء ومراجع الدين والمثقفين لإدانة تصرفات السفارتين البريطانية والامريكية في التشجيع على اثارة الفاحشة ونشر الشذوذ والانحراف، داعياً إلى طرد السفيرين.

وكتب الخالصي تغريدة على صفحته في موقع تويتر: على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل الم...

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