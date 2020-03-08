2020/03/08 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار وكالة أباذر عمر العمر، اليوم الأحد، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على قطع الأراضي السكنية ولجميع الشرائح.وقال محافظ ذي قار وكالة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إن “إطلاق الاستمارة الإلكترونية سيسهم في تسهيل إجراءات التقديم ويخفف من المراجعات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا”.وأشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقطع الأراضي السكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقطع الأراضي السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).