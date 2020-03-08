الإدارة الذاتية تنتقد الرئيس السوري: تصريحاته حول الكرد مغازلة لتركيا

2020/03/08 | 11:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الإدارة الذاتية في بيان شديد اللهجة، الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة حول الكرد ووجودهم في سوريا، هي “جزء من التناغم مع سياسات تركيا ومغازلة لها”.واعتبر

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