2020/03/08 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنع لاعب منتخبنا الوطني بكرة القدم علي عدنان اليوم الأحد هدفاً ساهم بفوز فريقه فانكوفر وايتكابس على لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يضع لمسة جديدة في الدوري الأمريكي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي عدنان يضع لمسة جديدة في الدوري الأمريكي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).