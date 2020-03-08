خلافا للعادات .. عراقية تفتح مطعما شعبيا في بغداد

2020/03/08 | 11:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



في حي اليرموك وسط بغداد، لجانب الكرخ منها، افتتحت سيدة عراقية مطعماً للمأكولات الشعبية لاقى نجاحاً متميزاً، ...

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