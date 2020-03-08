بسبب كورونا.. هلع وجنون في متاجر لوس أنجلوس

2020/03/08 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استبق سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تفشيا أوسع لفيروس كورونا المستجد، فهرعوا للتزود بحاجياتهم من المتاجر الكبرى، التي خلت رفوفها من لفائف المراحيض، فيما تم تقنين بيع المياه المعدنية.وبحسب “الفرنسية”، فإنه بعد يومين من إعلان ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ على أراضيها، لم تعد المتاجر قادرة على تلبية الطلب الكبير على المنتجات […]

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