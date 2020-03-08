مرجع ديني يتحدث عن

2020/03/08 | 12:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا المرجع الديني جواد الخالصي، الاحد، إلى طرد سفيري بريطانيا وأميركا من العراق، وذلك عقب تغريدة للسفير البريطاني تخص منظمة معنية بحقوق المثليين في العراق.وكتب الخالصي تغريدة على صفحته في موقع "تويتر "، إنه "على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين؛ ان يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين البريطانية والأميركية في التشجيع على إثارة الفاحشة والدعوة إلى الشذوذ والانحراف ونسبة ذلك الى قرارات رسمية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وعدواناً على الشعب العراقي في قيمه الايمانية، واساءة لكل القيم الدينية الثابتة".بحسب قوله.وطالب الخالصي بـ"طرد السفيرين المعتديين (سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية) ومن شاركهم في هذا العدوان الصارخ ضد القيم الإنسانية وحقوق الشعوب".وأشادت السفارة البريطانية لدى العراق الثلاثاء الماضي بما اسمته باعتراف الحكومة العراقية بحقوق المثليين في البلاد.وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، "نرحب باعتراف الحكومة العراقية مؤخراً بحق الأفراد في العيش بغض النظر عن ميولهم الجنسية.عش ودع غيرك يعيش".وتابعت السفارة بالقول، "ندرك أهمية العمل الذي قامت به عراق كوير للنهوض بحقوق المثليين".وتعتبر "عراق كوير"، التي تأسست عام 2015، المنظمة الأولى والوحيدة التي تعنى بشكل حصري بالمجتمع المثلي في العراق وإقليم كوردستان.

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