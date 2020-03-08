2020/03/08 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ومُفوّضيّة الأمم المتحدة لشُؤُون اللاجئين يناقشان تحسين آفاق التعاون في مجال تقديم الدعم الإنسانيّ للشرائح المُستهدَفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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