الصين ترسل 200 ألف قناع طبي لإقليم كوردستان

2020/03/08 | 12:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده مع القنصل الصيني ني روتشي في أربيل

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