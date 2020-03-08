علي عدنان يتألق ويساهم بالفوز الاول لوايتكابس في الدوري الاميركي

2020/03/08 | 12:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي علي عدنان، تألقه وساهم في قيادة فريقه للفوز الاول بالدوري الاميركي MLS.ونجح فانكوفر وايتكابس في تخطي لوس انجلوس كالكسي بنتيجة 1-0، حيث صنع عدنان هدف اللقاء الوحديد الذي وقع عليه اللاعب توساينت ريكيتس في الدقيقة 75.عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة وحصل على ثاني

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