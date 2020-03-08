الكويت تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/08 | 12:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة الكويتية، في بيان، إنها سجلت إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد إلى 62 حالة، في عموم البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

​وكانت وزارة الصحة نفت، أمس السبت، ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع أول حالة وفاة في الكويت بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن ما يتردد بشأن وفاة سيدة كويتية بكورونا في الكويت "معلومات غير صحيحة".

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