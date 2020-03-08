نيمار ومشاجرة جديدة مع جماهير باريس سان جيرمان

2020/03/08 | 12:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، إثارته لغضب جماهير فريقه الفرنسي، قبل أيام قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" احتفال ماركوس راشفورد عبر حسابه على إنستغرام بالذكرى السنوية الأولى لهدفه من ركلة جزاء، الذي منح مانشستر يونايتد الفوز على بي إس جي 3-1 في ملعب حديقة الأمراء العام الماضي.

وكتب راشفورد على الصورة "يا لها من ليلة رائعة"، متذكرا ليلة 6 آذار 2019، عندما نجح المانيو في تعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد.

إلا أن نيمار لم يفوت الفرصة بالرد على المهاجم الإنجليزي بقوله "يا لها من ليلة سخيفة" مع تعبيرات تبكي من كثرة الضحك.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن "جماهير باريس سان جيرمان اعتبرت رد نيمار تصرفا مستفزا، وغير لائق، ويشير إلى أنه لا يهتم بمشاعر الجماهير، بل كتب أحد المغردين ردا على مشجع إنجليزي "قد يكون رد نيمار مضحكا لكم، إنما نحن لا".

ولفتت لو باريزيان إلى أن "نيمار سبق له استفزاز جماهير سان جيرمان بتصريحه أكثر من مرة أن مساهمته في فوز برشلونة على بي إس جي 6-1 في دوري الأبطال، يعد من أهم ذكريات مسيرته مع كرة القدم".

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