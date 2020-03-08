القضاء يصدر توجيها للمحاكم بشأن الإدعاء بتمثيل المرجع السيستاني

2020/03/08 | 12:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه مجلس القضاء الاعلى يوم الاحد المحاكم كافة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الشيعية العليا في النجف والمتمثلة بآية الله علي السيستاني.وعقد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم مع رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي و رئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا، بحسب بيان صادر عن المجلس.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن " المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك".كما أضاف البيان أن " المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها وحيث ان هذه الادعاءات غير صحيحة كون موقف المرجعية بخصوص ذلك واضح من خلال خطبة الجمعة فقط ، لذا تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها".

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