القبض على داعشي في بغداد

2020/03/08 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد عناصر داعش في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم ينتمي لعصابات داعش الارهابي بجانب الرصافة في بغداد".

وأضافت ان "المتهم من العناصر الارهابية الهاربة من محافظة نينوى"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقه وقد سلم لجهة الطلب".

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