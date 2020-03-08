ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 25 شخصاً

2020/03/08 | 12:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاحد، رصد أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 25 حالة، بعد الإعلان عن أربع حالات جديدة، مساء أمس، السبت.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خضوع حوالي 10 آلاف للعزل الصحي المنزلي، في حين يتواجد 200 سرير فقط في المستشفيات لاستقبال الحالات المؤكدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس، حتى الثامنة من مساء الجمعة.

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