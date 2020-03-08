محافظة بابل تسجل وفاة جديدة بـ كورونا

2020/03/08 | 12:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس “كورونا” داخل غرفة الحجر الصحي.وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام، إن “الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق”، وذلك حسب وكالة “روداو” الكردية العرقية.وأضاف أن “الحالة كانت صحتها […]

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