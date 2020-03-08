نائب كردي: سندعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تختاره القوى الشيعية .. بشرط

2020/03/08 | 12:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد : سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني امين بكر, الاحد, أن القوى السياسية في إقليم كردستان ت...

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