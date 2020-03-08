السعودية تغلق منافذها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين بسبب «كورونا»

2020/03/08 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتهت مساء السبت المهلة التي حددتها الحكومة السعودية لدخول المواطنين عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين، قبل إغلاقها مؤقتاً، كإجراء احترازي لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.وكانت الحكومة السعودية قررت قصر الدخول إلى البلاد مؤقتاً للقادمين من الدول الثلاث على المنافذ الجوية في كلٍ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة 11:55 مساء السبت.ويقتصر المرور عبر المنافذ البرية بين السعودية وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، وكذلك في المطارات المشار إليها.وشهدت الساعات الماضية عبور أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين المنافذ الثلاثة باتجاه السعودية، مستفيدين من المهلة التي حددتها الحكومة.

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