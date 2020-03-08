تسجيل حالة وفاة خامسة في العراق.. وإخلاء محكمة بابل بسبب

2020/03/08 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة بابل وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفى مرجان التخصصي بالحلة (مركز محافظة بابل)، لترتفع عدد حالات الوفاة بالعراق إلى 5 حالات.

وأكدت دائرة الصحة أن المتوفي يبلغ من العمر 73 عاماً، وأن حالته الصحية كانت غير مستقرة بسبب الإصابة بالفيروس وكبر العمر ومعاناته من عدد من الأمراض المزمنة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العراق 54 حالة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ"الحرة" ان الجهات المختصة أخلت محكمة استئناف بابل الاتحادية بعد سقوط مواطنين إثنين أرضاً يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وبعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، أعلن حسن المنديل، محافظ بابل، إغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي الفيروس.

كما أعلن تمديد تعطيل الدوام المدرسي في الدوائر الحكومية حتى 14 مارس الجاري، وإغلاق كافة الدوائر الخدمية وبعض الدوائر الداخلية في المحافظة.

من جانبها، أطلقت دائرة الصحة بالمحافظة عدداً من الفرق الطبية لتعقيم المحال والمقاهي، إضافة إلى متابعة الأشخاص العائدين من خارج العراق".

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