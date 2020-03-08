بسبب كورونا.. مراجع يتسبب بإخلاء مبنى محافظة نينوى

2020/03/08 | 12:55 - المصدر: الحرة

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كشف مصدر من داخل مبنى محافظة نينوى - شمال العراق لمراسل الحرة عن حالة من الهلع والإرباك سادت مبنى المحافظة بعد أن تمكنت المفارز الطبية من تشخص حالة اشتباه بفايروس كورونا لاحد المراجعين.

وأشار المصدر الى نقل الحالة الى الحجر الصحي، وإخلاء المبنى من المراجعين بهدف التعقيم.

من جهته، أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني أن الشاب المراجع سقط أمام مبنى المحافظة (باب المراجعين) وكانت درجة حرارته 43.

وكان محافظ نينوى نجم عبد الله أعلن يوم الجمعة الفائت تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية الخميس المقبل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.





كما طالبت خلية الازمة في محافظة نينوى المحافظ نجم الجبوري، يوم أمس السبت، بغلق منافذ المحافظة من كافة الجهات، بشكل مؤقت لمدة 14 يوما وعزلها، بما انها خالية من الوباء، كاجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا.

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