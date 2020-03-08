ممثل عالمي شهير يدخل الحجر الصحّي

2020/03/08 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ربمّا يكون الممثل الألماني، صموئيل كوخ، مصابًا بفيروس كورونا، إذْ دخل الحجر الصحي، وسيعزل نفسه في منزله لمدّة 14 يومًا، بعد اشتباهه بالإصابة بالفيروس بعد مؤتمرٍ حضره، كما ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانيَّة، يوم الجمعة.وأشارت الصحيفة إلى أنَّ كوخ البالغ من العمر 32 عامًا، يعيش في عزلةٍ منزليَّة منذ حوالي أسبوع، وسيبقى […]

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