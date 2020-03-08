ديالى تطلق برنامج الفحص المنزلي لأول مرة في العراق

2020/03/08 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، عن اطلاق برنامج الفحص المنزلي لاول مرة في العراق.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “في اطار الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار مرض الكورونا اطلقت دائرة صحة ديالى برنامج فحص المنزل لاول مرة في العراق والذي يتضمن اجراءات فحوصات مشددة على

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