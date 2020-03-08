بالوثائق: المحكمة الاتحادية تتسلم دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

2020/03/08 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفع النائب عن تحالف الفتح النيابية، عدي عواد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح لانتهاكه الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الاكبر.وأظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، قيام عدي عواد بتقديم دعوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، لمخالفته الدستور، فيما طالبت الدعوى بـدعوة […]

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