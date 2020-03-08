عمائم الملوثة بدماء الأبرياء

2020/03/08 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش في تحرك لأبي رغال العراق مقتدى الصدر قبل أن يهرب من احضان ولاية الفقيه ويعود للعراق، بعد أن طرق الكورونا باب المرشد، ودخل بيته، غرد ابو رغال بمبادرة...أكمل القراءة ←

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