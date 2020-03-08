جواد الخالصي : يتهم بريطانيا وأميركا بالتشجيع على الشذوذ

2020/03/08 | 13:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ دعا المرجع الديني العراقي جواد الخالصي، اليوم الأحد، العلماء ومراجع الدين والمثقفين لإدانة “تصرفات” السفارتين البريطانية والأمريكية في التشجيع على إثارة الفاحشة ونشر الشذوذ والانحراف، داعياً إلى طرد السفيرين.ونشر الخالصي تغريدة على صفحته في موقع “تويتر” قال فيها: “على علماء الأمة ومراجع الدين خاصة، وكل المثقفين والمخلصين، أن يدينوا تصرف السفارتين الفاجرتين البريطانية […]

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