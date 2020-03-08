إيران : أميركا تحاربنا بـ كورونا وتمنع إيصال المساعدات

2020/03/08 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اتهمت إيران، السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ “استهداف الشعب الإيراني”، ومنع إيصال المساعدات الطبية على خلفية تفشي فيروس “كورونا” في هذا البلد.وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية: “لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا، من الواضح أن […]

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