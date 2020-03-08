4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

2020/03/08 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وقالت الوزارة إن 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة، مضيفة أن الحالة الرابعة لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران.وأكدت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السعودية وصل […]

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