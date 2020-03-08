2020/03/08 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في المملمكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة 3 مواطنات ومواطن بفيروس ”كورونا“ الجديد COVID19 .

وفي التفاصيل، قالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران.



أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز ”تواصل الصحة 937 ”للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.



كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منهم 3 نساء.. السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منهم 3 نساء.. السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).