الصدر يغرد بمناسبة ’’يوم المرأة العالمي’’

2020/03/08 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، الاحد (08 آذار 2020)، للأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الشعب العراقي يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة، بما يسهم في انطلاقة جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الأحد (8 اذار 2020)، استمرار متابعة الخارجية لحادثة السير الذي حصل يوم أمس في سوريا، وراح ضحيته العشرات من العراقيين.

وقال الصحاف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة

بغداد اليوم- بغداد

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الاحد (08 آذار 2020)، عن مخاطر الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب موظفي الدولة، مبيناً أن ذلك سيرهن اقتصاد العراق لدول الخارج ويعمق من حجم الازمة.

وقال صالح ف

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