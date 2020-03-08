2020/03/08 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الأحد (8 اذار 2020)، استمرار متابعة الخارجي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية تكشف آخر إجراءاتها بشأن حادث السير في سوريا وتستبعد أن يكون ارهابياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية تكشف آخر إجراءاتها بشأن حادث السير في سوريا وتستبعد أن يكون ارهابياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).