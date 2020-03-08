2020/03/08 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، الاحد (08 آذار 2020)، للأمين العام لمجلس الأمن القومي ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الفياض لشمخاني: الشعب العراقي يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون الانتخابات والمفوضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الفياض لشمخاني: الشعب العراقي يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون الانتخابات والمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).