شمخاني: خطوة العراق لاخراج المحتلين جديرة بالتقدير

2020/03/08 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة والبرلمان والشعب العراقي بمظاهراته المليونية الت...

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